В Ивано-Франковске 8 студентов отравились неизвестным веществом: трое в реанимации

Дети попали в реанимацию с помраченным сознанием, рвотой и слабостью.

Чрезвычайное происшествие в Ивано-Франковске. Ночью жителей микрорайона разбудил неприятный запах. Из-за этого пришлось эвакуировать студентов здешнего колледжа, которые жили в общежитии. Впрочем было поздно — 8 человек отравились неизвестным веществом.

Как чувствуют себя студенты и известна ли причина их болезни — в материале ТСН.19:30.

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17-летняя Татьяна — одна из тех, кто попал в больницу ночью просто из общежития. Вспоминает — сильный запах, похожий на газ, первыми почувствовали те, кто был в комнатах с открытыми окнами.

"Начали в коридоре кричать девочки, а у меня в комнате окно было закрыто. Я выхожу и слышу очень резкий запах. Будто на газовой плите открыли газ. На все общежитие. По всем этажам", — рассказывает пострадавшая Татьяна Квецко.

Всего в больнице оказались 7 девушек и один парень. Все — студенты колледжа "Технологий и бизнеса" в возрасте 16-17 лет. Трое из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Другие в неврологии.

"Помрачено сознание, рвота, слабость — это дети, которые попали в реанимацию. Их состояние в течение ночи существенно улучшилось. Это ингаляционное отравление неизвестным пока веществом. Думаем какой-то газ", — отметил заведующий отделением областной детской больницы Ярослав Криштафович.

Новости Украины: в Ивано-Франковске 8 студентов колледжа отравились неизвестным веществом

Именно о запахе газа утверждают и жители многоэтажек вокруг общежития. Напуганные люди выбежали ночью. Несколько часов провели под открытым небом, пока газовики, спасатели и полиция обследовали микрорайон. В конце всем разрешили вернуться домой. Утром искать виновных собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Газовики уверяют: проверили свои сети, утечки нет. Поэтому сейчас основная версия такова: по улице проехала цистерна с одорантом, которая разгерметизировалась. Одорант — это химическое соединение, которое добавляют к природному газу, чтобы его идентифицировать, поскольку сам он запаха не имеет. И такую цистерну действительно уже увидели на камерах видеонаблюдения.

Кому цистерна принадлежит и что именно перевозила — сейчас выясняют. Микрорайон обследовали, сейчас в воздухе опасных веществ не обнаружили, поэтому угрозы для здоровья людей нет. О причинах — выводы обнародуют в течение недели.

Напомним, в Харькове массово отравились люди после посещения двух местных ресторанов. По словам медиков, в больницы доставлены 28 человек, среди которых — пятеро детей в возрасте от 6 до 16 лет.

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