В Ивано-Франковске мужчина шокировал интимной выходкой в маршрутке: его задержали и наказали

Мужчину во Франковске наказали за интим в маршрутке

Реклама

В Ивано-Франковске суд на 17 000 гривен наказал мужчину, который в общественном транспорте обнажился и занялся самоудовлетворением на глазах у шокированных пассажиров.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

Мужчина из Ивано-Франковска шокировал выходкой в маршрутке №55

Как отмечается в материалах уголовного производства, происшествие произошло 10 мая 2026 года в самом центре города. Примерно в 14:00 дня мужчина находился на остановке общественного транспорта по адресу: ул. Привокзальная площадь, 1. Там он сел в коммунальный автобус, который курсировал по популярному городскому маршруту №55.

Реклама

Уже внутри салона у пассажира «внезапно возник умысел на совершение хулиганских действий». Осознавая, что находится в абсолютно общественном месте рядом с десятками людей, которые осуществляли проезд, мужчина решил «продемонстрировать полное пренебрежение общепринятыми нормами морали. Проявляя бесстыдство, грубую непристойность и пренебрежение к окружающим, он в присутствии посторонних лиц внезапно обнажил свой половой орган и начал публично мастурбировать».

Правоохранители квалифицировали этот инцидент по ч. 1 ст. 296 УК Украины как хулиганство, сопровождавшееся исключительным цинизмом.

На суде мужчина раскаялся из-за своего поступка

Дело рассматривал Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области. Принимая во внимание, что обвиняемый полностью признал свою вину, расследование и судебное разбирательство проводились в порядке упрощенного производства — без проведения слушаний в зале суда и при отсутствии самих участников процесса.

При назначении окончательного наказания судья детально изучил данные о личности нарушителя. Выяснилось, что мужчина родился и проживает в Ивано-Франковске, имеет полное среднее образование, женат и официально признан лицом с инвалидностью 3 группы. Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Реклама

Главным и единственным обстоятельством, которое существенно смягчило наказание дебошира, суд признал его искреннее раскаяние в совершенном проступке. Обстоятельств, которые бы отягчали вину мужчины, следователи во время досудебного расследования не установили.

Окончательное наказание за непристойный перформанс

Взвесив степень тяжести совершенного уголовного проступка и данные о личности виновного, суд пришел к выводу, что для его исправления и предотвращения новых подобных случаев в будущем будет вполне достаточно наказания в виде денежного штрафа в пределах действующей санкции статьи.

Суд постановил: мужчину признать виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000 (семнадцать тысяч) гривен.

Мера пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в силу не избиралась. Гражданских исков от шокированных пассажиров автобуса или процессуальных издержек по этому делу зафиксировано не было.

Реклама

Приговор суда / © ТСН

Новости партнеров