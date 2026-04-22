В Ивано-Франковске мужчина заплатит 17 000 гривен из-за шокирующей выходки в маршрутке
В Ивано-Франковске суд вынес приговор мужчине, который устроил непристойное «шоу» в автобусе №40.
Ивано-Франковский городской суд вынес приговор мужчине за грубое нарушение общественного порядка. Он обнажился в маршрутке и 8 минут мастурбировал. За это мужчина заплатит 17 000 гривен штрафа.
Об этом говорится в приговоре суда.
Инцидент в маршруте №40
Происшествие произошло в Ивано-Франковске 22 марта 2026 года около 15:30. Потерпевшая села в автобус №40 на остановке по улице Днестровской. Рядом с ней примостился мужчина, который, по версии следствия, имел «внезапно возникший умысел» на хулиганство.
Посреди белого дня, игнорируя присутствие других пассажиров и нормы морали, мужчина обнажился и начал мастурбировать. Как указано в приговоре, это «действо» продолжалось около 8 минут. Суд охарактеризовал поступок как сопровождавшийся исключительным цинизмом и демонстративным пренебрежением к обществу.
Что рассказал подсудимый
Дело рассматривали по упрощенной процедуре без проведения открытого слушания, поскольку обстоятельства не вызывали сомнений. Обвиняемый — ранее не судимый безработный мужчина из Херсона.
Суд учел как смягчающее обстоятельство «искреннее раскаяние» подсудимого, однако тяжесть проступка и его бесстыдство требовали реального наказания.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и оштрафовал его на 17 000 гривен.
У осужденного есть 30 дней на апелляцию, однако обжаловать фактические обстоятельства дела он уже не сможет.
