В Ивано-Франковске поощряют к вакцинации деньгами на проезд и билетами на футбол

В Ивано-Франковске поощряют к вакцинации деньгами на проезд и билетами на футбол

К поощрениям прививаться на Прикарпатье прибегают не впервые.

Власти Ивано-Франковска объявили, что всем, кто в течение сентября получит прививку от коронавируса, выплатят по сотне на проезд в городском транспорте. Бонусом для болельщиков станут билеты на домашние матчи местного футбольного клуба.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, к поощрениям иммунизации здесь прибегают не впервые.

Ранее анонсировали премии в тысячу гривен каждому педагогу, который вакцинируется к началу учебного года. Все это, говорят чиновники, они делают, чтобы избежать очередного локдауна.

Новости Украины: на Прикарпатье поощряют к вакцинации деньгами на проезд и билетами на футбол

Сейчас в области полностью привиты от коронавируса лишь 6% населения — это один из самых низких показателей по Украине.

Напомним, в Виннице также решили поощрять горожан вакцинироваться от коронавируса. Участие в розыгрыше призов смогут принять все, кто от начала сентября зарегистрируется и получит прививку в пунктах вакцинации.

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