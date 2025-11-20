В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за пандуса для 5-летнего мальчика: почему соседи против

Дом Ивано-Франковска, где люди против пандуса / © ТСН

В Ивано-Франковске жители дома запретили коммунальщикам обустраивать возле их подъезда пандус. Потому что, мол, он слишком большой и портит эстетику двора. Исполнители уверяют — инклюзивная конструкция выполнена согласно нормативам, поэтому компактнее быть не может. Пока стороны спорят, в заложниках 5-летний мальчик с инвалидностью.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

В Ивано-Франковске люди не позволили установить пандус для ребенка с инвалидностью. Шеленко поселились здесь несколько лет назад — продали квартиру на 6 этаже, чтобы купить здесь на 1. Ради сына, потому что их 5-летний Марко имеет тяжелую форму эпилепсии, не ходит и сам не сидит. Подышать свежим воздухом, в больницу или на реабилитацию — ежедневно мама его возит в коляске. Таскать по лестнице — все сложнее.

«Сын растет так же. И когда мы сюда переселились, мы уже планировали, что здесь будет пандус, здесь у нас есть такая хорошая зеленая зона, где я смогу с ним, например, когда он уже будет очень большой, очень тяжелый, я уже не смогу так путешествовать с ним по этому городу, и смогу здесь его вывезти на свежий воздух», — говорит Оксана Шеленко.

О пандусе — Оксана соседей предупредила заранее. И все они письменно согласились. Пока коммунальщики не приехали его устанавливать. Выполненная согласно нормам инклюзивная конструкция жителям не понравилась. Мол, 6-метровый металлический пандус слишком длинный и неэстетичный. Не там будет стоять, поэтому всем будет мешать.

Жители дома даже о скорой и пожарной вспомнили, мол, им будет мешать будущий пандус. Хотя во двор и так не заехать — со всех сторон его поперекрывали соседи заборами, грядками, беседками, столиками.

Одна из соседок, которая ссорилась с коммунальщиками, после скандала и огласки лицо показывать не хочет. И уже твердит — жители уже не требуют изменения конструкции — только просят развернуть ее немного в сторону.

«Потому что кроме этого ребенка-инвалида, в нашем доме есть еще дети, и я надеюсь, что будет много деток, которые также хотят бегать, скакать, играть в мячики, в бадминтоны и тому подобное. И этот пандус, ну что они будут, бегать по пандусу или прискакивать?», — заявила она.

Коммунальщики готовы готовы внести изменения. Но, если нормы — в частности угол — наклона будут соблюдены. Представитель уполномоченного по правам лиц с инвалидностью говорит — люди должны привыкать, что безбарьерное пространство должно стать нормой. Особенно сейчас, во время войны, которая калечит и военных и гражданских.

