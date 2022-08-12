В Ивано-Франковске снова сыграли военную свадьбу: спецназовец из Харькова женился на местной девушке

Спецназовец из Харькова специально приехал сюда, чтобы жениться на местной девушке. Молодожены говорят: пол года войны по-настоящему проверили их чувства.

Об этом пишет ТСН.

Уже 5-й месяц их разделяют более тысячи километров. Он служит в Харькове, живет в Ивано-Франковске. На несколько дней его отпускают к ней – сыграть свадьбу. Это все-таки актуально — уверен мужчина.

Иван – спецназовец харьковской полиции. Когда россияне приступили к полномасштабному вторжению, была его ночная смена. Звонок любимого с единственным словом – "война" – разбудил Наталью. В первые дни службу Иван нес на северной Салтовке — именно в том районе Харькова, который больше всего обстреливал и уничтожал враг. Тогда Иван очищал территорию от диверсантов. А сейчас помогает эвакуировать людей с временно оккупированной территории.

Каждый раз в опасных ситуациях, говорит, вспоминал улыбку любимой, и будто сил становилось больше.

На белом свадебном платье, как у принцессы, настоял Иван. Это была его мечта с первых дней знакомства.

И сам в этот день — впервые с начала войны — облачился в костюм, потому что форму с февраля практически не снимает. Свадебная церемония немноголюдна только родители молодоженов. Папа и мама Ивана — здесь встретились после продолжительной разлуки. Женщина с внуками в Западной Украине в эвакуации. А вот Николай решил принципиально — дом на Харьковщине не покидать. Хотя их Барвенково решисты безбожно каждый день поливают огнем.

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На свадьбе нет только отца Наталки. В эти минуты он в больнице. Механик танковой бригады, он был ранен в бою за Рубежное. Детям обещает непременно поправиться – уже мечтает о внуках. Свадебное путешествие молодожены планируют после победы и обязательно по Украине.

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