В Ивано-Франковской области 30 декабря — день траура по погибшим в пожаре в COVID-реанимации

В Ивано-Франковской области 30 декабря — день траура по погибшим в пожаре в COVID-реанимации

Одна из вероятных и пока единственных причин пожара – обычная свеча, которую зажгла санитарка.

На Прикарпатье в Косово 30 декабря объявили днем траура по погибшим в пожаре, который произошел под вечер 28 декабря в COVID-реанимации в районной больнице. В результате трагедии три человека погибли, еще троих пытаются спасти.

О состоянии пострадавших – в сюжете ТСН.16:45.

Недавно в аэропорту Ивано-Франковской области приземлился самолет ГСЧС, который доставил в Киевский ожоговый центр одну из пострадавших во время пожара. Это 59-летняя медсестра реанимации. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. Кроме нее, пострадали еще 2 работника больницы. Они сейчас находятся в областной больнице. Жизнь 46-летней младшей медсестры "висит" на волоске. У нее 90% обожженного тела. Это преимущественно ожоги лица, верхних конечностей, грудной клетки. Состояние – критически тяжелое. Она на искусственной вентиляции лёгких. Еще один пострадавший – врач-реаниматолог. Его жизни, говорят в больнице, угрозы вроде бы нет. Его тело обожжено на 20%.

Пожар в реанимации на Прикарпатье: подтвердилась ли версия о причинах возгорания

Из-за смертельного пожара в обладминистрации засела комиссия по чрезвычайным ситуациям. По словам свидетелей, свеча была и спровоцировала огонь. При этом была неисправна кислородная система. Как сообщается, свечу зажгла за упокой умершего больного одна из работниц реанимации.

К моменту пожара в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. Из-за открытого огня от зажженной свечи и вспыхнул пожар. Загорелось мгновенно — медицинское оборудование, ткань, все в палате. Когда вспыхнул огонь, в реанимации находилось 7 больных. Один из них скончался от коронавируса до момента пожара. 3-х пациентов были эвакуированы спасателями. Еще один "ководящий" больной также был при смерти. И когда возник огонь – мужчина умер. Еще 2-е больных, собственно, сгорели заживо.

В больнице рассказали, в результате пожара в медучреждении прорвало трубу. И там сейчас в нескольких отделениях нет тепла. Спасенных пациентов реанимации перевели в другие корпуса. Одну переправили в Коломыю.

Напомним :

В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар.

Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь охватил 55 кв. В палате в этот момент находились 7 больных. Трое медиков успели вынести.

На месте пожара обнаружили тела двух человек – 76-летней женщины и 79-летнего мужчину. В морге , по данным медиков, находятся еще тела двух человек , причина их смерти устанавливается. По предварительным данным, среди четырех погибших — один человек умер в результате коронавирусной болезни .

В результате пожара получили ожоги еще трое работников больниц. Их госпитализировали в областную больницу в Ивано-Франковске, двое из них — в критическом состоянии.

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