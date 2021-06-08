В Ивано-Франковской области на газопроводе прогремел взрыв: подробности и фото

Взрыв произошел из-за разгерметизации газопровода.

Вблизи села Клузов Тисменицкого района Ивано-Франковской области во вторник, 8 июня, произошел взрыв на газопроводе Угерсько — Ивано-Франковск — Черновцы.

Об этом в комментарии ТСН.ua подтвердили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Угерсько — Ивано-Франковск — Черновцы. Это произошло из-за разгерметизации. В настоящее время аварию уже локализовано путем перекрытия задвижек. Район разгерметизации — дачный массив, ближайший дачный дом находится на расстоянии 100 метров, с которого эвакуированы два человека", — сообщили в ГСЧС.

"Галка"

По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет.

Оператор ГТС Украины сообщил, что взрыв произошел ориентировочно в 12:40 8 июня без последующего возгорания. Опасности для местных жителей нет.

"Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС", — говорится в сообщении.

На месте происшествия также работают следователи и взрывотехники.

Напомним, ранее взрыв на газопроводе произошел под Лубнами в Полтавской области. Тогда вероятной причиной аварии называли диверсию.

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