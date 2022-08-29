В Ивано-Франковске во время ссоры мужчина жестоко порезал свою семью: фото

В Ивано-Франковске полиция задержала 47-летнего мужчину, который во время семейной ссоры тяжело ранил ножом свою жену.

Также подозреваемый травмировал свою дочь, сбежавшую через балкон вместе с маленькой сестричкой.

Как сообщила ТСН.ua представитель отдела коммуникаций ГУНП в Ивано-Франковской области Анна Сосяк, 15-летняя дочь схватила младшую 7-летнюю сестренку и сбежала на улицу через балкон.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"В этом девочкам помогли прохожие", – уточняют в полиции.

По данным правоохранителей, во время ссоры больше всего пострадала жена нападавшего – он ударил ее ножом в живот, после чего женщину госпитализировали в реанимацию. Там она находится уже вторые сутки. Старшей дочери врачи зашили рану, младшая, к счастью, не пострадала.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сам же нападавший после ссоры скрылся с места преступления, но полицейские благодаря принятым мерам в течение нескольких часов разыскали его на одной из улиц Ивано-Франковска и задержали. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, в Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику.

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