В известном парке Ровно стая собак убила местных животных: видео
В Ривне стая из 12 собак напала на овец. Псы могут быть агрессивными и в отношении людей.
В Ровне в парке исторической реконструкции «Оствица» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стая из 12 собак устроила настоящую охоту на территории заповедника. Жертвами хищников стали любимцы посетителей — четыре овцы погибли на месте, еще за жизнь двух сейчас борются ветеринары.
Руководство парка и кинологи бьют тревогу: следующей жертвой разъяренных псов может стать человек.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.
Нападение на животных в парке: что известно
Нападение произошло ночью. Как видно из записей камер, сначала стая бросилась к избушке свиньи Фроси — местной звезды, чей хозяин сейчас защищает Украину на фронте. Фрося успела забаррикадироваться в своем логове. А вот овечкам убежать не удалось.
Среди погибших — известный посетителям баран Босьович и три его сестры. Два выживших животных имеют ужасные травмы.
Юрий Ойцюсь, руководитель парка «Оствица»: «Ветеринары зашивали их, вся морда порвана, уши… Один глаз пришлось ампутировать. Это животные, которые должны были радовать нас и жить в свое удовольствие, а вместо этого встретили такую страшную смерть. Местные говорят, эта же стая уже задушила шестерых кур и кошку у соседей».
Угроза для людей: собаки уже бросались на прохожих
В парке уверены: собаки почувствовали вкус крови и потеряли страх. Главный мастер «Оствицы», просматривая записи, заметил жуткую деталь.
Олег Петренко, главный мастер парка: «Я камеры просматривал: после того, как они расправились с овечками, стая бросилась на человека, который проходил неподалеку. Это уже не просто бездомные псы, это стая хищников».
Кинологи отмечают: в стае действуют инстинкты, а не контроль. Причиной такой агрессии является безответственность людей, которые выбрасывают животных или отпускают их на самовыгул без присмотра.
Что делать при встрече со стаей?
Кинолог Виктория Пирогова советует:
Остановиться: не бежать и не махать руками (это провоцирует инстинкт преследования).
Не поворачиваться спиной: держите собак в поле зрения.
Использовать средства защиты: хорошо работают ультразвуковые отпугиватели.
В городском центре стерилизации «КТП-1728» обещают отреагировать на инцидент, однако признают — места для всех агрессивных собак у них нет. Кроме того, если у псов есть владельцы, коммунальщики не имеют права их изымать — это работа полиции. Правоохранители уже начали проверку.
Пока стаю не отловили, на «Оствице» усиливают безопасность: уцелевших овечек теперь будут держать под тремя замками, а посетителей просят быть крайне осторожными во время прогулок.
