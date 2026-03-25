В известном парке Ровно стая собак убила местных животных: видео

Собаки в парке / © ТСН

Реклама

В Ровне в парке исторической реконструкции «Оствица» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стая из 12 собак устроила настоящую охоту на территории заповедника. Жертвами хищников стали любимцы посетителей — четыре овцы погибли на месте, еще за жизнь двух сейчас борются ветеринары.

Руководство парка и кинологи бьют тревогу: следующей жертвой разъяренных псов может стать человек.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Реклама

Нападение на животных в парке: что известно

Нападение произошло ночью. Как видно из записей камер, сначала стая бросилась к избушке свиньи Фроси — местной звезды, чей хозяин сейчас защищает Украину на фронте. Фрося успела забаррикадироваться в своем логове. А вот овечкам убежать не удалось.

Среди погибших — известный посетителям баран Босьович и три его сестры. Два выживших животных имеют ужасные травмы.

Юрий Ойцюсь, руководитель парка «Оствица»: «Ветеринары зашивали их, вся морда порвана, уши… Один глаз пришлось ампутировать. Это животные, которые должны были радовать нас и жить в свое удовольствие, а вместо этого встретили такую страшную смерть. Местные говорят, эта же стая уже задушила шестерых кур и кошку у соседей».

Угроза для людей: собаки уже бросались на прохожих

В парке уверены: собаки почувствовали вкус крови и потеряли страх. Главный мастер «Оствицы», просматривая записи, заметил жуткую деталь.

Реклама

Олег Петренко, главный мастер парка: «Я камеры просматривал: после того, как они расправились с овечками, стая бросилась на человека, который проходил неподалеку. Это уже не просто бездомные псы, это стая хищников».

Кинологи отмечают: в стае действуют инстинкты, а не контроль. Причиной такой агрессии является безответственность людей, которые выбрасывают животных или отпускают их на самовыгул без присмотра.

Что делать при встрече со стаей?

Кинолог Виктория Пирогова советует:

Остановиться: не бежать и не махать руками (это провоцирует инстинкт преследования).

Не поворачиваться спиной: держите собак в поле зрения.

Использовать средства защиты: хорошо работают ультразвуковые отпугиватели.

В городском центре стерилизации «КТП-1728» обещают отреагировать на инцидент, однако признают — места для всех агрессивных собак у них нет. Кроме того, если у псов есть владельцы, коммунальщики не имеют права их изымать — это работа полиции. Правоохранители уже начали проверку.

Реклама

Пока стаю не отловили, на «Оствице» усиливают безопасность: уцелевших овечек теперь будут держать под тремя замками, а посетителей просят быть крайне осторожными во время прогулок.

