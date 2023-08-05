В Изюме спасатели пытаются найти тела погибших от авиабомбы еще в марте прошлого года

В Изюме, Харьковской области, спасатели начали раскапывать руины дома, на который оккупанты сбросили авиабомбу еще в марте прошлого года.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Тогда погибли почти полсотни жителей, скрывавшихся в подвале. Впрочем, среди списков погибших местные не досчитались еще 10 соседей. Предполагают – их тела могут быть под завалами.

Громкий грохот и занавес из пыли накрыл дом после обвала плиты. С тех пор как сюда попала авиабомба стены буквально рассыпаются.

Спасатели демонтировали аварийные плиты, чтобы обезопасили место для разбора завалов. Под горой кирпича будут искать останки погибших. Очень многие остаются без вести пропавшими. Поэтому работы будут продлены до полного конца.

Девятого марта прошлого года, когда шли ожесточенные бои за Изюм, оккупанты на дом сбросили авиабомбу. Тогда в подвале скрывались десятки человек. Младшей погибшей было всего три года.

Тогда погибли около полусотни человек. Оккупанты не пускали спасателей на помощь почти 3 недели.

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Почти четыре месяца работники ГСЧС во время оккупации разбирали завалы. Впрочем, голыми руками добраться до подвалов было невозможно. Через полтора года после трагедии жители дома не могут досчитаться еще десятью соседями.

Будут работать, пока не выгребут из подвалов последний кирпич, говорят спасатели. Признаются работа сложная, ведь здание в аварийном состоянии. Кроме авиабомбы, россияне попали сюда из танка не менее трех раз. В руины местные принесли фото погибших. А прежнее название – Первомайская – сменили на улицу Памяти.

По прогнозам чрезвычайников, будут разбирать завалы как минимум неделю. Соседи и родственники надеются на известие о своих без вести пропавших.

В этом году едва ли не самый большой удар по Харьковщине оковать нанесли в ночь на 26 мая, когда атаковали дронами Shahed Харьковский район. Враг попал по территории нефтебазы. Было повреждено оборудование для перекачки нефтепродуктов. На месте загорелся большой пожар.

Уже утром во вражескую атаку попал Изюм. Там вспыхнул пожар на пилораме. Горели здание лицея и гаражи с сельхозтехникой. В городе разрушено здание Центра комплектования (военкомата).

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