В JBL извинились за карту Украины без оккупированных Крыма и Донбасса и объяснили, как так произошло

В JBL извинились за карту Украины без оккупированных Крыма и Донбасса и объяснили, как так произошло

В JBL в Украине заявили, что готовы нести ответственность за ошибку.

В представительстве компании американского бренда производителя акустических систем и наушников JBL в Украине назвали ошибкой публикацию карты нашей страны без аннексированного Россией Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил директор по маркетингу в Karma Digital, которая является официальным дистрибьютором JBL в Украине, Артем Малыш.

"У нас, к сожалению, произошла ошибка, которая вошла в наши сториз в JBL Ukraine. Произошла она потому, что мы по завершению нашего незалежнийвелотур, который мы поддерживали и готовили где-то месяца два, просто была физическая усталость СММ-щика и нашей команды, которая сказалась. Мы не проверили публикацию, как всегда это делаем. Мы приносим официальные извинения перед всеми сторонниками JBL в Украине. Мы сожалеем, что так произошло. Но позиция компании такова, что Крым — это Украина, Донецк и Луганск — это Украина", — прокомментировал ситуацию Артем Малыш.

Он также объяснил, каким образом это произошло и отметил, что компания и ее сотрудники готовы нести ответственность за эту ошибку согласно законодательству Украины и обратится по этому поводу в правоохранительные органы.

"Карту без Крыма и Донецка и Луганска СММ-щик просто взял в Google, а поскольку, если загуглить "карта Украины в векторе" — выдает именно российские ее варианты, так и произошло", — говорит директор по маркетингу компании.

Стоит отметить, что сейчас в соцсетях JBL Ukraine также уже опубликовали официальное извинение и правильную карту Украины, отметив, что изменят часть команды, которая привела к ошибке.

Напомним, накануне в соцсети JBL Ukraine появилась карта Украины без оккупированного Россией Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса, что очень возмутило людей.

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