В Кабмине сказали, что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к зиме

Подготовка к зиме 2026-2027: Корецкий дал советы украинцам / © ТСН

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Подготовка к предстоящему отопительному сезону является общей ответственностью государства и самих граждан. Пока правительство занимается защитой критической инфраструктуры, жители домов, ОСМД и ЖЭКи должны заранее подготовить внутренние электросети и использовать программы поддержки энергонезависимости.

Об этом в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алли Мазур заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Корецкий предположил, что в случае вражеских атак и перебоев с теплоснабжением украинцы массово начнут пользоваться электрообогревателями. Это создаст экстремальную нагрузку на внутридомовую инфраструктуру.

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«Если будут перебои с теплоснабжением, люди перейдут, как в народе говорят, на розетку — греться от розетки. Генерация или импорт сработают, и в дом электроэнергия поступит. А дальше ОСМД и ЖЭКи должны заняться своим домом: починить, отремонтировать, а возможно и заменить щитовые, чтобы они не горели. Нужно иметь резерв и запасные части, потому что это произойдет, когда все одновременно включат отопительные устройства», — подчеркнул премьер.

Льготные кредиты и программы от государства

Премьер-министр призвал украинцев не тянуть и активнее использовать правительственные инструменты поддержки для повышения энергостойкости жилья.

«Мы выделили средства, есть в государственном бюджете, есть в банках, мы компенсируем банкам эти проценты. Ну, сделайте. Для нас такая традиция, что для нас всегда зима приходит неожиданно. А когда это на пятом году войны, это недопустимо. Поэтому, безусловно, государство имеет главное обязательство по максимуму защитить, обеспечить и так далее. Но я искренне прошу и украинцев также не пренебрегать этими предложениями и воспользоваться ими. Ну и еще есть время проверить свои ОСМД, свои ЖЭКи, общие счетчики, щитовые и т.п., чтобы иметь резерв, запасные части и быть готовыми к разному развитию событий», — подытожил Сергей Корецкий.

Ранее премьер Корецкий посоветовал, кому следует уехать на зиму из городов.

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