"В кафе или на предательской квартире": Зеленский пригласил журналиста на свой день рождения

"В кафе или на предательской квартире": Зеленский пригласил журналиста на свой день рождения

Между журналистом и президентом произошла перепалка.

Президент Владимир Зеленский пригласил на свой день рождения журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 26 ноября.

"В следующий раз именно на день рождения, 25 января, я вас приглашаю. Я хочу, чтобы Вы пришли на мой день рождения. Чтобы мы с Вами сели в кафе, или снова на какие-то предательской квартире, которую вы там снимали... Я вас приглашаю", — сказал президент.

На это Ткач ответил: "Спасибо".

Следует отметить, что между президентом и журналистом возникла перессорка, связанная с расследованием Ткача. В нем Офис президента обвинили в неправомерном использовании государственных ресурсов.

Следует заметить, что во время пресс-конференции президент заявил, что он имеет право проживать на государственной даче и, однако, планирует оттуда уехать. Он также отметил, что журналисты не имели права запускать дроны над государственными объектами, однако все же это сделали.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский подверг критике журналиста Савика Шустера за то, что тот дестабилизирует ситуацию в Украине. Президент отметил, что не обвиняет Шустера, потому что, возможно, он "не со зла служит олихаргам", но "служит". Зеленский объяснил, что Шустер в эфирах мол манипулирует темами и информацией.

Читайте также: