В каких местах мужчинам больше всего вручают повестки: главный военком Львова рассказал

Для вручения повесток военнообязанным мужчинам выбираются места с наибольшим скоплением людей.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко.

"Мобилизационные мероприятия по оповещению военнообязанных в общественных местах проводились уполномоченными группами от центров комплектования. Для максимального охвата выбирались места для оповещения как можно большего количества человек: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т. д. Эти мероприятия планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, которые не стали на военный учет. Если бы наши граждане не нарушали законов, потребности в таких мероприятиях не было. Но, к сожалению, таким образом некоторые лица пробуют скрываться от исполнения своей конституционной обязанности", — сказал он.

Главный военком Львова говорит, что эти мобилизационные мероприятия направлены на защиту государства и при необходимости, повестки и дальше будут раздавать на улицах, и в тех местах, которые не запрещены законом.

"В первую очередь мы приводим в порядок наш учет. Нам не нужно уже и всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас. Поэтому, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах. Ну и добавлю, что мобилизационные мероприятия, в частности, оповещения военнообязанных, будут проводиться при необходимости и на протяжении действия военного положения", — отметил он.

Мобилизация в Украине

В Украине проводится всеобщая мобилизация. Ее срок постоянно продлевают. Первоочередно комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных.

Все военнообязанные и резервисты должны в случае смены места жительства сообщить о таких обстоятельствах и стать на военный учет по новому месту жительства.

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