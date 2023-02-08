В каких областях Украины возможно сильное землетрясение: ответ профессора Института геологии

В Украине землетрясения возможны в Крыму, Одесской области и Прикарпатье. Однако их вероятность невелика.

Об этом в комментарии сказал профессор, доктор геологических наук, директор учебно-научного института "Институт геологии" Сергей Выжва.

"Я давал свои выводы по всем украинским АЭС, которые в последнее время обновляли свои энергоблоки, скажу, что мы рассматриваем основной источник землетрясений, который может представлять опасность для Украины — это так называемая зона Вранча или румынские Карпаты. Там за всю историю наблюдения максимальное землетрясение было магнитудой 7,6. Это было еще в 18 веке", – пояснил ученый.

Профессор отметил, что вероятность землетрясений в Украине низкая, однако есть потенциально опасные регионы.

"Мы можем ощутить сейсмические события. У нас есть карты, которые прогнозируют землетрясения, чтобы строить на этих местах здания. Самыми опасными в плане землетрясения являются Крым, Одесская область и Прикарпатье. Однако есть шкала интенсивности. 12-ти бальная, когда полное разрушение. Вот в Турции были падающие здания, а есть те, которые стояли. Это значит, что строили по-разному", — сказал Сергей Выжва, отметив, что во время строительства нужно учитывать сейсмическую активность.

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии

6 февраля в Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения, из-за которых погибли тысячи человек. Подземные толчки наблюдались также и в других государствах.

В 10 провинциях Турции, пострадавших от мощного землетрясения , на 3 месяца введут чрезвычайное положение.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, в результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, число жертв возросло до 9638 человек.

В Турции погибли 7108 человек, еще 40 910 получили ранения. В регионах Сирии – не менее 2530 погибших и 4645 раненых.

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