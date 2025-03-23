В каких регионах Украины задождит и станет холоднее: новый прогноз синоптиков

В Украине ожидаются перемены в погоде – в некоторых регионах прогнозируются осадки.

Погода снова подготовила украинцам сюрпризы.

В каких регионах будут дожди и снизится температура — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием области повышенного давления, а также слабо выраженных атмосферных фронтов. Ожидается достаточно комфортная и теплая погода, однако ощутимо больше облачности, а в некоторых регионах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный фон превысит средние климатические показатели на 2 – 5 °С.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в западных регионах ожидается облачная погода. Пройдут умеренные дожди в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на Виннитчине днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +5...+10°С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9...+14°С.

В южных регионах страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4°С, днем +8...+13°С.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4°С, днем +9...+14°С.

В северных областях местами пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +7...+12°С.

В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и северо-востоке страны в "Укргидрометцентре" прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, минуют осадки юг и юго-восток, днем температура будет +8+14.

К слову, до конца марта еще будет несколько дней с небольшими магнитными бурями. Однако сильной геомагнитной активности ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что весна 2025 года в Украине будет ранняя. Вступит в права она по календарю и близко к средним многолетним значениям этого перехода.

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