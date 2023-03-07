В каком случае можно отказаться от получения повестки на улице: объяснение адвоката

Если после проверки документов полицейскими представитель территориального центра комплектования (ТЦК СП) хочет выписать вам повестку, вы можете сообщить ему, где состоите на учете. Если это представитель не вашего центра комплектования, он не имеет права приглашать вас куда-либо.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"В случае, если там другой ЦК хочет пригласить вас куда-то, то сказать "извините, я нахожусь на учете в другом ЦК, я не смогу выполнить ваше незаконное требование". Потому что никто не может быть принужден выполнять явно преступный приказ. И за это никто не несет ответственности в соответствии с нормами Конституции", — сказал Кравец.

Если ТЦК, в котором вы состоите на учете, просит явиться, то необходимо приехать во время, указанное в повестке, для прохождения медицинского осмотра или уточнения данных.

Напомним, в Буче в Киевской области военнослужащие требовали у двух мужчин в кафе документы для проверки. Видео инцидента в центре города опубликовали в Сети. Адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы и выписывать повестки.

Вручение повесток в общественных местах: законно или нет

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