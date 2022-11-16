В каком случае в Украине будут выключать свет на 10-12 часов: Герус описал худший сценарий

В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего несколько часов утром и несколько часов вечером.

В Украине зимой могут отключать электроэнергию на 10-12 часов, если большие морозы совпадут с ракетными атаками России на инфраструктуру.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал нардеп, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Уже сегодня мы видим похолодание и в последующие дни будет мороз. Это увеличивает потребление электроэнергии и в такой ситуации энергосистеме работать еще труднее. Когда есть пик (потребления электроэнергии – ред.) с пяти часов вечера и до десяти часов вечера, то стоит в такой период времени экономить или потребление перенести в ночь. Это немного поможет и это уменьшает нагрузку на энергосистему", – объяснил Герус.

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Он также прокомментировал возможность отключений света в Украине на 10-12 часов.

"Сейчас идет работа над тем, чтобы максимально восстановить те подстанции, которые перестали работать в результате ракетных обстрелов. Тогда можно будет эти периоды, когда морозная погода, прожить так, чтобы отключения все же были не по 10-12 часов, а – несколько часов утром, несколько часов вечером. Сейчас работа над этим продолжается", – сообщил нардеп.

В то же время он предупредил о возникновении разных сценариев.

"Когда температура – 2-3 градуса мороза, это может быть один сценарий. А когда температура – 10-15 градусов мороза плюс есть еще ракетные обстрелы… Скажем так, если будет развиваться отрицательный сценарий – когда будут большие морозы и будут дополнительные обстрелы – то возможно, такие отключения и могут достичь 10 часов. Но все работают над тем, чтобы наиболее вероятный сценарий был таким, чтобы отключения не доходили до 12 часов", – рассказал глава энергетического комитета парламента.

Напомним, Россия 15 ноября устроила массированный ракетный обстрел по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив 90 ракет. Силы ПВО сбили 77 из них.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал этот ракетный удар самым массированным с начала войны и сообщил о попадании по всей энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. После этого были введены аварийные отключения света.

В "Укрэнерго" предупредили, что нужно быть готовым к существенным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, держать заряженными все устройства и павербанки.

После ракетных атак восстановление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель в зависимости от степени разрушений. Об этом сообщили в Офисе президента.

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