В каком статусе США готовы присоединиться к Нормандской четверке: объяснение Зеленского

Президент Украины считает, что США хотят влиять на переговоры, а не просто "модерировать процесс".
Соединенные Штаты готовы будут присоединиться к Нормандскому формату в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто "модерировать процесс".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук на телеканале "1+1".
"США, я думаю, будут заинтересованы в роли в Нормандском формате, если они будут что-нибудь важное решать, а не модерировать процессом или созерцать со стороны. Поэтому важно, чтобы они играли роль", — сказал глава государства.
Зеленский не исключает создания "отдельной площадки", которая может сотрудничать с "нормандской четверкой".
"Это может быть один единственный план, где обсуждаются вопросы. Одни вопросы обсуждаются отдельно на площадке, где присутствует, например, Украина, США и Россия. И некоторые очень важные вещи обсуждаются в формате "нормандской четверки", — отметил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.
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