В какой миф по Крыму до сих пор верит Запад и не станет ли это препятствием в его деоккупации: эксперт дала ответ

Некоторые западные политики и лидеры видят разницу между аннексией Россией Крыма и оккупированными территориями Украины. Кремлевская пропаганда создала миф, что Крым – это нечто особенное, даже по сравнению с захваченным Донбассом.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

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"Для того чтобы нивелировать миф, Украине необходимо быть изобретательной. Дипломатично — это значит, что Украине не нужно в открытой информационной кампании, которая проводится официальными лицами, говорить, что Украина освободит все свои оккупированные территории. То есть, настаивать, что нет никакой принципиальной разница между Крымом и другими оккупированными территориями. Эта линия исчезла и для политического руководства, и что главное — для украинского общества. Пожертвовать какой-то частью украинской территории ради призрачных мира с Россией у нас готовы примерно 7%, по результатам декабрьского соцопроса", — сказала она.

Золкина подчеркнула, что украинской дипломатии нужно четко доносить западным партнерам, что Силы обороны готовы увольнять Крым.

"В то же время украинская дипломатия за закрытыми дверями должна четко доносить нашим партнерам, что мы настроены на деоккупацию Крыма. Для того чтобы не провоцировать истерию со стороны России. Путину нужно гораздо больше, чем статус Крыма. И это очень хороший агрумент для Киева. Возможно, не столько активно в открытом информационном пространстве, чем с нашими западными партнерами. Доношения им план — освободить всю территорию", — отметила она.

Освобождение Крыма: прогноз

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.

Между тем, военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путём 2023 года.

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