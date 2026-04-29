В какой валюте лучше всего хранить сбережения и почему пора продавать доллары: советы экономистов

Экономисты объяснили, как лучше хранить сбережения / © Pixabay

Реклама

Несмотря на рост курса доллара, держать деньги исключительно в валюте - не самая выгодная стратегия. Экономисты уверены: гривневые инструменты сейчас демонстрируют значительно более высокую доходность.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Экономист объяснил, почему сбережения в гривне выгоднее

Экономист Олег Пендзин советует не поддаваться панике из-за подорожания доллара. Если посмотреть на цифры, то рост курса с начала года составил лишь около 2%. Это значительно меньше, чем предлагают банковские инструменты.

Реклама

«Даже гривневые депозиты дают чистую прибыль на уровне 7% годовых, а облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — вдвое больше«, — аргументирует Пендзин.

Стратегия диверсификации: 50 на 50

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что наличный доллар сейчас должен выполнять лишь роль «страхового фонда». Для заработка же стоит выбирать государственные облигации.

Рецепт идеального портфеля от Шевчишина:

50% в ОВГЗ: это ваш реальный заработок на процентах;

50% в наличных долларах: ваш резерв на случай срочной потребности в деньгах.

Что касается евро, то эксперт настроен скептически: его стоит покупать только для расчетов во время поездок в ЕС. Заработать на курсовой разнице евровалюты сейчас почти невозможно.

Реклама

Совет для вкладчиков: время продавать

Руководитель службы комплаенса одного из банков Андрей Забловский предлагает смелый шаг для тех, кто покупал валюту несколько лет назад. Если ваши доллары или евро были приобретены, например, 5 лет назад, они уже выросли в цене на 60%.

«Сейчас целесообразно зафиксировать эту прибыль: поменять часть имеющейся валюты на гривну и купить ОВГЗ. Поскольку дальнейший рост курса в этом году ожидается незначительным, инвестиции в ценные бумаги принесут за год гораздо больше», — уверен Забловский.

Новости партнеров