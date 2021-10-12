В Калифорнии ищут тела на месте падения самолета, который врезался в жилой квартал

В Калифорнии ищут тела на месте падения самолета, который врезался в жилой квартал

Обломки вызвали масштабные пожары.

По крайней мере два человека погибли, двое получили легких ожогов, десятки — в шоке, когда двухмоторная «Сесна» упала с неба в пригороде Сан-Диего прямо посреди жилого квартала.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Также читайте Авиарушения в России: в Сети опубликовали видео и назвали вероятные причины падения самолета

За несколько секунд до падения диспетчеры предупреждают пилота, «Сессна» летит слишком низко, и просят набрать высоту. Он ничего не отвечает, по неизвестным пока причинам. Возможно, пытается дотянуть до аэропорта, но — падает. И убивает водителя грузовика, задев машину крылом.

Пилот "Сессны" погиб. Момент падения попал на камеру наблюдения. Самолет врезается в жилой квартал в сотне метров от школы, полной детей. Место катастрофы напоминает зону боевых действий.

Новости мира: во время крушения в Калифорнии погибли по крайней мере два человека

«Два дома сгорели дотла. Еще десять пострадали частично. Куски самолета разлетелись по всему кварталу. Вот, почему все загорелось. Такого каждый день не увидишь. Это многих из нас сильно потрясло», — говорят в местной скорой.

От грузовика остался только металлический каркас, то же — с домом рядом. Уже известно, что за штурвалом был отец двоих детей, кардиолог Сугата Дес, он же — владелец самолета.

Опытный пилот, летал «Сесной» из дома, расположенного в Калифорнии, на работу в больницу соседнего штата Аризона. Находился ли с ним кто-то на борту, до сих пор не сообщают. Поэтому число жертв может возрасти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку