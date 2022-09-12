В Калуше маленькая переселенка, несмотря на трудности в семье, мастерит браслетики для сбора средств на ВСУ

Деньги на армию в обмен на собственно сплетенные браслетики уже несколько месяцев собирает в Калуше в Прикарпатье 8-летняя Лера Сакун.

Семья маленькой волонтерки — вынужденные переселенцы, бежавшие из обстрелянного Торецкой. А теперь пока родители обустраивают быт на новом месте, девочка помогает военным, чтобы те скорее освободили ее родину от врага, говорится в ТСН.

В руках принарядной девочки коробка полная разноцветных браслетов. Вместе с братом часами Лера может стоять на одной из улиц Калуша. Прохожие иногда воспринимают их нищими, но девочка не обижается, объясняет людям, что продает свои произведения для ВСУ. «Чтобы Украина скорее победила и я уехала домой», – говорит ребенок.

Лере всего 8 лет, а уже дважды с родителями и старшим братом пришлось бежать от «русского мира» в Донецкой области. 2014 из Донецка к бабушке в Торецк, и вот сейчас аж на Западную Украину — в никуда. «Снаряды прилетели прямо под подъезд, сорвались, ребенок делал домашнее задание, очень испугался, начал плакать», – вспоминает мама девочки.

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«И снова с нуля, но теперь уже с круглого нуля. Тяжело, тяжело, но мы поняли, что главное – это жизнь, что детей нужно вывезти, что дети должны жить в полной тишине», – добавляет отец.

В Калуше глава семьи пошел в военкомат – говорит, не хочет отсиживаться за спинами других. Но из-за состояния здоровья брать его в армию отказались.

Своя битва у семьи на языковом фронте. Принципиально решили переходить на украинский, хотя признаются: выходцам из русскоговорящего региона, им нелегко. «Я хочу, чтобы мои дети разговаривали по-украински. И даже дома говорим больше по-украински», — говорит мама детей.

Что их мала Лера однажды согласится собирать деньги на армию, не ожидали. Но поддержали ее – ныне папа по магазинам скупает ленты, мама в свободное время тоже садится плести. Минимальная цена браслетика – 20 гривен, но прохожие дают больше. Лера уже собрала и передала волонтерам более 11 тысяч гривен.

«Валерия впервые насобирала 3,5 тысяч гривен. Мы их приложили к тепловизору. Второй раз мы купили военные окна для "Нивы", поскольку она очень сильно пострадала после взрыва», — рассказывают волонетры, куда потратили средства от ребенка.

Девочка останавливаться не собирается, хотя признает – в последнее время прохожие все реже донатят деньги, даже в обмен на украшения.

8-летняя девочка-переселенка собирает деньги для ВСУ

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