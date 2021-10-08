В Каменском охваченный пламенем автомобиль поехал на парковку ТЦ: видео

В Каменском охваченный пламенем автомобиль поехал на парковку ТЦ: видео

Автомобиль едва не стал причиной пожара на парковке.

Вираж с огнем зафиксировали камеры наблюдения в Каменском, что в Днепропетровской области. Просто во время движения в авто загорелся капот.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 8 октября.

Водитель ВАЗа успел выпрыгнуть, а вот легковушка, охваченная пламенем, задним ходом поехала прямо на парковку торгового центра.

Там стояли десятки машин, но их владельцам крупно повезло. Неуправляемую машину остановили кусты.

Спасатели прибыли быстро, но ВАЗ успел выгореть полностью. Среди вероятных причины пожара подозревают — короткое замыкание.

Новости Украины: в Каменском охваченный пламенем автомобиль едва не вызвал крупный пожар

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