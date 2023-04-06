В камуфляже присматривает за качеством ремонта авто для военных: ротвейлер Даф стал любимцем бойцов

Форму пса сшили из старой амуниции бойца, а уже аксессуаров прислали с фронта.

В одной из черкасских автомастерских уже год чинят машины для наших бойцов, воюющих в самых горячих точках. Все происходит под пристальным наблюдением необычного сотрудника СТО — ротвейлера Дафа. Фотографии пса увидели военные, поэтому подрихтованные автомобили в шутку начали называть "Дафмобилями". Теперь постоянно передают сувениры песику, говорится в ТСН.

Одетый в камуфляж ротвейлер Даф заскакивает в салон автомобиля из Польши, который привезли волонтеры. Владимир Усенко под пристальным взглядом Дафа красит его для бойцов в Бахмуте.

Машины для наших защитников — не просто транспорт, обычно — мобильность — единственная возможность выжить под обстрелами, доставить боеприпасы, или вывезти раненых и эвакуировать гражданских.

"Есть автомобили, которые вечером выезжают, до утра доезжают на фронт, не доживают до вечера. Есть автомобили, которые трижды возвращаются на доремонт и едут туда и живут год”, – говорит директор благотворительного фонда Николай Малигонов.

Ремонт или покраска – ни один процесс в цехе без любознательного Дафа не обходится. “Даф появился у нас на СТО – ему было 2 месяца. Назвали Дафом. У него родословная, паспорт есть”, — говорят рабочие.

Починенные машины в шутку называют "Дафмобилями". Фотографии пса-помощники увидели военные, теперь с передовой постоянно передают Дафу не только вкусности, но и сувениры, как персональный шлем и очки. Есть у Дафа и собственная настоящая камуфляжная форма, сшитая местными швеями по индивидуальным размерам «Это перешитый военный китель, он подарил свой старый камуфляж, поскольку он был немного поврежден. Ну, и дальше уже девушки сшили”, — рассказывает Николай.

В коллекции ротвейлера – еще и вот тубус от ручного гранатомета. “Ребята из десантной бригады передали, они воюют сейчас на восточном фронте. Посмотрели первые фото, где Даф был прямо в каске и очках. Сказали, вам нужно добавить антуража”, – смеются рабочие.

Сотрудники СТО постоянно учат Дафа новым командам. Некоторые он освоил уже за время войны — как показывает, как будет кусать москаля.

Даф грозный только с виду, на самом деле — он добряк, говорят владельцы пса. Особенно легко с ним подружиться, когда имеешь колбасу или вкусный корм, которым готов его кормить из вилки.

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