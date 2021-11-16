В Канаде из-за наводнений заблокированы сотни людей на трассах, затоплены и отрезаны города

В Канаде из-за наводнений заблокированы сотни людей на трассах, затоплены и отрезаны города

Тысячи людей оказались без света, а некоторые и без домов.

Наводнения в Канаде – западную часть страны заливает дождями. Реки вышли из берегов, разрушены мосты, дороги заблокированы оползнями. В провинции Британская Колумбия срочно эвакуируют целый город с населением около 8 тысяч человек.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Город Мерритт утонул, виднеются сами крыши. Из-за мощных осадков, заливающих запад Канады последние несколько дней подряд, из берегов вышла местная река.

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«Чтобы вода поднималась до такого уровня, я сколько здесь живу, не помню. Такого никогда не было даже во время весенних паводков», – отмечают местные.

Кое-где уровень воды поднялся более чем на полтора метра. По городу текут потоки грязной воды. Затоплены сотни домов, во дворах и улицах плавают автомобили.

Из-за наводнения вышла из строя городская система сточных вод и сколько понадобится времени на возобновление ее работы, пока не ясно. Из-за непогоды несколько тысяч человек остались без электричества.

«В течение ночи обесточило 5 тысяч домов, наши аварийные бригады через несколько часов возобновили поставки, но начался ураган с мокрым снегом и часть домов снова остались без электричества. Как быстро мы сможем это починить, зависит от погоды», — отмечают в энергетической компании.

Городские власти Мерритта объявили эвакуацию. Людей, у которых родственники или друзья в других городах просят временно остановиться у них, для остальных обустроили эвакуационные центры.

«Пришли копы, сказали, надо собираться, вода прибывает прямо в дом. Мы схватили необходимые вещи, детей, животных и уехали», — говорят пострадавшие.

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Выезд усложнен, потому что из трех городских мостов – два затоплены, а к третьему вода перекрыла доступ. Из-за осадков вокруг города произошло несколько оползней — почти триста человек, которые хотели выехать, оказались в ловушке на горной трассе. Им пришлось несколько часов ждать помощи, из-за сильного ветра вертолет канадских вооруженных сил, который прислали им на спасение, никак не мог приземлиться.

Это не первая стихийная беда, постигшая в этом году Британскую Колумбию – летом провинция больше всего со всей Канады страдала от лесных пожаров. Сейчас, по прогнозам синоптиков, местным жителям следует готовиться к еще большим наводнениям, дождь будет еще по крайней мере до конца недели.

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