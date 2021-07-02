В Канаде крушат статуи королев из-за находки массовых могил детей коренных жителей

Не жалеют и церкви, которыми в те времена занимались интернатами.

Разгневанные жуткими находками в бывших интернатах канадцы изуродовали памятники Елизаветы II и королевы Виктории.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Сотни безымянных детских могил нашли на территории бывших школ-интернатов, в которые принудительно забирали детей из коренных народов — якобы, чтобы воспитывать их в западных традициях. Однако, условия в школах были такими суровыми, что дети массово погибали. Последнюю жуткую находку сделали в четверг — 182 безымянные могилы. Ответственность за такую политику канадцы возлагают, том числе, и на королев Викторию и ее пра-правнучку Елизавету II.

Поэтому, памятники не только сбили с постаментов, но и облили красной краской, которая должна символизировать кровь.

Поскольку такими интернатами чаще всего занимались церкви, в Канаде сейчас произошло уже несколько поджогов, среди сожженных церквей большинство католические.

Новости мира: разгневанные найденными детскими могилами канадцы изуродовали статуи королев

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