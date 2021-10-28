В Канаде самолет вынужденно сел на загруженный автобан (видео)

В Канаде самолет вынужденно сел на загруженный автобан (видео)

Самолет совершил вынужденную посадку, потому что через несколько минут после взлета обнаружил технические неисправности.

В Канаде малый пассажирский самолет приземлился среди загруженного автобана.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он вылетел из пригорода Торонто, но уже через несколько минут после взлета пилот обнаружил техническую проблему. Возвращаться в аэропорт не рискнул и решил сесть на 10-ти полосовой автостраде.

Посадка прошла успешно. А вот движение по трассе временно приостановили, пока самолет эвакуировали с дороги.

Новости мира: в Канаде малый пассажирский самолет совершил вынужденную посадку на автостраде

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