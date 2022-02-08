В Канаде запретили снабжать собрание антивакцинаторов пищей и горючим, в их защиту стал Трамп

В Канаде запретили снабжать собрание антивакцинаторов пищей и горючим, в их защиту стал Трамп

Протестующие в центре Оттавы в ответ называют Трюдо трусом.

Чрезвычайное положение в охваченной протестами Оттаве: там уже больше недели митингуют дальнобойщики, выступая против вакцинации. Они заняли центр города, в осаде парламента. Впервые за последнюю неделю на ситуацию отреагировал премьер Канады. Джастин Трюдо заявил, что протест должен завершиться. Дальнобойщики имеют поддержку из-за границы, за них уже высказывались и бывший президент США Трамп, и эксцентричный миллиардер Илон Маск.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Конвой свободы или конвой террора. Канада пытается определить, где провести границу разрешенных мирных собраний, на которых появляются флаги со свастиками, круглые сутки не утихают сирены, постоянно разрываются петарды. Оттава как в осаде. В городе объявляют чрезвычайное положение. После недели полной тишины премьер Джастин Трюдо выходит из карантина и дает оценку протестам. Она – сокрушительная. Выборы были не так давно, заявляет Трюдо, и своим волеизъявлением канадцы продемонстрировали, что верят в науку, вакцины, маски. А значит протест – это невозможность меньшинства смириться с выбором большинства.

«Они блокируют нашу экономику, нашу демократию, они запугивают граждан. Это должно остановиться. Жители Оттавы не заслуживают издевательства на собственных улицах, флагов со свастиками, насмешки из-за того, что они носят маски», — заявляет Трюдо.

Протестующие в центре Оттавы в ответ называют Трюдо трусом. И продолжают требовать отставки его правительства и отмены всех антиковидных ограничительных мер. В том числе и того, что стало поводом для протеста: теперь пересекать границу между Канадой и Штатами можно только полностью вакцинированным.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, до последнего не желавший вводить карантинные меры в Америке, когда пандемия коронавируса только начала распространяться по миру, охотно поддержал соседских дальнобойщиков.

«Хватит уже им вмешиваться в нашу жизнь, в наш бизнес. Все, полно «ковида», мы идем дальше. Нравится им это или нет. Мы идем дальше. Нас гораздо больше, чем их. Просто сейчас храбрые канадцы защищают нашу свободу лучше, чем наши лидеры», — заявил Трамп.

Премьер Канады отреагировал на протесты в Оттаве | Новости мира

Платформа GoFundMe, где собирают деньги на любые проекты, решила закрыть счет организаторов протеста и вернула людям десять миллионов долларов, которые переводили антивакцинаторы со всех уголков Канады и Штатов, потому что дальнобойщики стали их символом. В воскресенье полиция запретила поставлять митингующим еду и горючее. За это теперь арестовываются. За последние сутки арестованных – два десятка, штрафов – почти тысяча.

"Каждый полицейский сейчас над этим работает, мы отменили выходные, на работе сейчас каждый здоровый полицейский. Некоторые работают уже полмесяца – ежедневно, в самые холодные дни в году, в самый холодный февраль за десять лет", – говорит глава полицейского департамента Оттавы Питер Слоули.

Невакцинированных в Канаде осталось около 10 процентов. Но протест дальнобойщиков поддерживает около трети населения. Любое заблуждение правительства может превратить его в серьезный политический кризис.

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