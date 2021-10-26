"В кармане были орешки и яблоко": история удивительного спасения старушки, которая двое суток пролежала в поле

"В кармане были орешки и яблоко": история удивительного спасения старушки, которая двое суток пролежала в поле

Найти женщину живой односельчане уже не надеялись.

В Житомирской области разыскивали 67-летнюю женщину, которая пасла скот, но вечером домой так и не вернулась. Местные сначала самостоятельно, а потом с копами прочесывали поля и лесопосадки, но тщетно. И когда уже не надеялись найти ее живой, таки наткнулись на женщину.

О том, что с ней произошло и как удалось выжить – 26 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Светлана Маркова приходит в себя от пережитого и рассказывает, что пасла скот, когда кто-то поджег сухостой. Она пыталась перегнать скот подальше от огня и дыма, но споткнулась и упала. А встать уже не смогла.

Родные забили тревогу вечером, когда скот пришел домой сам, без женщины. Сначала пытались найти ее своими силами, а утром позвонили в полицию. Целый день вся деревня и несколько десятков полицейских прочесывали поля и лесопосадки.

Новости Житомирской области: что случилось с 67-летней женщиной, которую разыскивали двое суток

Сельский председатель Надежда Залевская признается, что найти женщину в живых уже не надеялись.

Но к вечеру второго дня поисков, полицейские услышали из кустов крик о помощи. Женщину забрала "скорая". Медики диагностировали у нее вывих ключицы и переохлаждение.

Сама женщина о пережитом вспоминает неохотно. Говорит, что не чувствовала холода, а вот от голода и жажды мучилась. Она говорит, что в кармане было несколько орешков и яблоко — этого было достаточно.

Родные Светланы говорят, женщина одинокая. Приютили ее несколько лет назад, с тех пор она помогает им по хозяйству. Но уверяют — после путешествий женщины пасти скот ей уже не разрешат.

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