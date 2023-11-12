В Карпатах браконьеры охотятся за экзотическим природным сокровищем

Дорогу на Черногорский хребет нужно закрыть, а заготовителей мха и других карпатских растений тщательно проверять.

До сих пор самой большой проблемой в Карпатах была браконьерская вырубка лесов. Но с недавних пор карпатские верха наполнили браконьеры, которые охотятся за другим, экзотическим природным сокровищем — исландским мхом.

О новом нашествии на заповедные земли и сколько миллионов теряет государство из-за браконьеров говорится в сюжете ТСН.Неделя.

Съемочная группа прибыла в живописное горное село Дземброня. Здесь к экспедиции присоединились проводник Руслан и экоактивист Василий. О целях этого путешествия намеренно не сообщили ни дирекции Национального парка, ни правоохранителям, ни местным властям.

И Руслан, и Василий уже второй год бьют тревогу — собиратели выгребают десятки гектаров мха, загребая вместе с ним краснокнижные растения. А своими внедорожниками они превращают горные тропы в вечные раны, которые вода будет бесконечно разъедать.

Чем ценен мох

В Институте экологии Карпат ученые рассказали об этом растении, которое оказалось вообще не мхом, а лишайником.

“Раньше его использовали для лечения дыхательной системы, бронхов и легких. Если "погуглить" в Интернете, то его используют почти от всех болезней – которых нужно и не нужно. Панацея от всех недугов. Для похудения, от кишечных проблем, для повышения иммунитета. Даже для потенции!” – рассказывает старший научный сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Надежда Сычак

Реклама сделала свое дело, мох начали закупать, поэтому местные массово пошли в горы. Во время своих "заготовок" они просто гребут все, уничтожая одновременно много других полезных растений. Остается просто мертвая, голая земля.

Карпатская "саранча"

Василий Фицак в этих горах живет и работает 30 лет и хорошо знает места, где работают карпатские мародеры. Здесь можно увидеть, что остается после браконьеров, которых невозможно назвать иначе, как карпатской "саранчой".

На знаменитой Черногоре, в самом сердце наших Карпат, с фантастически красивыми видами – грязь и мусор. Кое-где случается немного мха исландского — выпавшего из мешков его добытчиков. После себя они оставляют еще и горы мусора.

Василий сразу же указывает на основную проблему — это дорога, которую несколько лет назад прокладывали из закарпатского села Луги сюда, на Черногору.

Он называет ее "дорогой смерти", открывшей "ящик пандоры", откуда полезла нечистая сила, "саранча". Этой дорогой заезжают разрушающие покрытие внедорожники, также заезжают мотоциклисты, которые проникают к вершинам гор Пип Иван и далее по хребту. Это также наносит вред окружающей среде.

Встреча с браконьерами

На следующее утро у горы Пип Иван Черногорский, где стоит знаменитая обсерватория "Белый слон", на стоянке собирателей мха появляются их внедорожники. По хребту бредет десяток человек с белыми огромными мешками.

Заметив съемочную группу, сначала отворачивают лицо, выкрикивают оскорбления. А дальше пытаются убедить — это не они виноваты, а беда, которая выгнала их сюда. За кило мха закупщики платят им 90 гривен. Правда, его надо грести гектарами.

"Наберете 5 мешков, то будете иметь 29-30 килограммов, так аж 5 мешков!" – говорит один из мужчин. Он признает, что нарушает закон, но говорит, что должен "прокормить детей", потому что такие, как он, "бедный народ".

Через час такого "бедного народа" на территории Национального природного парка становится значительно больше, и заповедник становится похожим на плантацию, на которой исландский мох массово гребут.

Чтобы в мешки больше влезло мха, его перед тем, как паковать подсушивают. Их мало интересует, что для того чтобы он, если опять засеется, вырос до такого “товарного” размера, нужно 30-35 лет.

Не все сборщики мха спокойно реагировали на съемочную группу. Одна девушка угрожала позвать мужа, пришедшего с войны и который "рядом чешет". Какой-то неуравновешенный даже подбежал с огромным тесаком с боевым криком.

Почему не противодействуют браконьерам

Позиция этих людей ясна – мораль беспокоит их мало, а закон еще меньше. Они зарабатывают деньги там, где им не возбраняют.

Но есть вопросы к руководству Национального парка. Однако встретить его работников не удается даже на въезде на Говерлу. Касса – на замке, шлагбаум открыт, охраны нет. По сообщению Государственного бюро расследований стало ясно, что сотрудникам сейчас не до прессы.

“Сотрудникам Госбюро расследований удалось разоблачить коррупционную схему, организованную заместителем директора Карпатского национального природного парка. Он на работу взял своего знакомого, которого поставил кассиром. Средства от людей, которые рассчитывались платежной картой, шли в государственный бюджет, а наличные деньги эти дельцы брали себе в карман. В процессе следствия будет установлена точная сумма нанесенного государству ущерба, сейчас можно говорить где-то о миллионе гривен”, — сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Василий Фицак убеждает, что противодействовать браконьерам реально. Дорогу на Черногорский хребет нужно закрыть, а заготовителей мха и других карпатских растений тщательно проверять. Иначе мы потеряем Черногору.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Карпаты заполонили браконьеры! Какое сокровище они там ищут?"

Напомним, сотрудники ДБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присвоил почти 1 млн грн денег, которые туристы платили за восхождение на гору Говерла.

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