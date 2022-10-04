В Карпатах испытывают конные рейды, которые привлекут в Украину туристов: всадником быть не обязательно

4 дня в пути верхом и почти сотня километров по карпатским горам — на Прикарпатье туристам предлагают новое развлечение конные рейды по высокогорьям.

Популярные за границей конные рейды теперь появились и в украинских Карпатах – это общий украино-польский проект, говорится в ТСН.

Первыми испытывали официальные маршруты 20 туристов из Польши и Украины, которые являются отсиженными всадниками, в седле по полжизни. "Вы во взаимодействии не с тренажером, не с железякой, а живым животным. И для того, чтобы уехать, всадник должен создать контакт с животным. Лошадь — не мотоцикл, которого можно отставить, это существо, имеющее эмоции", — убеждает участник конного рейда Остап Лунь.

Впрочем, среди путешественников были те, кто до сих пор лошадей разве видели, поэтому несколькодневное путешествие верхом воспринимали как приключение. "В жизни надо все попробовать, увидеть, почувствовать. В конце концов за границей этот туризм приобрел бешеную популярность. Думаю, здесь он также приживется", — говорит Роман.

Первый официальный конный маршрут по горам длиной 70 км и продолжительностью 4 дня, он проходит по хребтам Чивчино-Гринявских гор: от Перкалабы до Шибеного. Основной бонус не экстрим, а невероятные виды, часто недоступные для пеших путешественников. "Можно большое расстояние преодолеть и добраться до таких мест, что пешком было бы не по силам, поэтому можно больше увидеть. Даже в труднодоступных местах, где человек не пройдет", — убеждает полячка Богуслава.

"Фантастические места, масса маршрутов, дикие места. Вся Европа ездит на лошадях так, как мы на велосипедах. И потому они все время ищут новые места для катания", - убеждает Остап.

Хотя разработанный маршрут не будет легким, но одолеть его помогут животные. Лошадей для путешествия подобрали гуцульской породы, идеальной для таких путешествий. "Он не строптивый, у него такой хороший, спокойный нрав. И таким образом люди, которые не обучены, могут сесть и поехать сразу на этом коне", — говорит директор национального природного парка "Верховинский" Михаил Нечай.

Украина имеет невероятный потенциал для развития конного туризма, уверены иностранные участники рейда. Они с чем сравнить, потому что объездили уже не одни горы, поэтому после войны советуют ждать настоящий туристический бум.

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