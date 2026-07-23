В Карпатах мужчина оправдывал войну России: он сбежал от СБУ и добежал аж до границы

Во время задержания мужчина сбежал от СБУ / © УНИАН

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Верховинский районный суд Ивано-Франковской области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который оправдывал войну России против Украины. Во время задержания подсудимый сбежал от СБУ и несколько дней скрывался в лесу недалеко от румынской границы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Антиукраинская пропаганда в социальных сетях

Как установило следствие, обвиняемый использовал свою учетную запись в социальной сети Facebook для распространения материалов, оправдывающих полномасштабное вторжение РФ в Украину и искажающих факты вооруженной агрессии.

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В частности:

4 июля 2023 года мужчина распространил видеозапись, в которой оправдывалась вооружённая агрессия РФ против Украины и выдвигались обвинения в адрес украинских властей в «невыполнении Минских соглашений»;

8 декабря 2024 года он оставил под постом комментарий, в котором прямо обвинял украинских политиков в развязывании войны, игнорируя факт вооруженного нападения со стороны России.

Во время задержания мужчина сбежал от СБУ

28 мая 2025 года в 04:47 утра по месту жительства фигуранта в селе Перекрестное правоохранительные органы провели санкционированный обыск. В ходе следственных действий в комнате обнаружили и изъяли мобильный телефон с активной учетной записью в Facebook.

После оглашения письменного уведомления о подозрении и задержания следователь отдал распоряжение сопроводить мужчину к служебному автомобилю.

Воспользовавшись тем, что с него сняли наручники, чтобы он мог попрощаться с матерью и несовершеннолетними родственниками, подозреваемый применил физическое насилие к начальнику Верховинского районного отдела УСБУ — сильно толкнул его в грудь. В результате удара сотрудник правоохранительных органов потерял равновесие и упал на землю, а злоумышленник перепрыгнул через 1,5-метровый забор и скрылся в сторону леса.

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Беглец прошел пешком через лесной массив до села Долгополе, пересек реку и добрался до Черновицкой области. Всего через три дня, в ночь на 31 мая 2025 года, его разыскали и задержали сотрудники СБУ и пограничники в доме в селе Верхний Яливец у украинско-румынской границы.

Позиция обвиняемого

На судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Он убеждал суд, что никого не толкал, а просто сбежал, опасаясь задержания, и утверждал, что распространение видео было «проявлением свободы слова». Также он заявлял, что к его аккаунту имели доступ другие лица, однако никаких заявлений в полицию или действий по смене пароля он не предпринимал.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда

Верховинский районный суд Ивано-Франковской области постановил:

Признать мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ), ч. 2 ст. 436-2 (распространение материалов, оправдывающих агрессию) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УК Украины.

Назначить наказание: по ч. 1 ст. 436-2 — 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ч. 2 ст. 436-2 — 3 года лишения свободы; по ч. 2 ст. 342 — 1 год лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества .

По другим отдельным эпизодам (распространение видео от 14.08.2024 и 08.12.2024 по ч. 3 ст. 436-2 УК) оправдать в связи с пределами выдвинутого обвинения и переквалификацией действий.

Взыскать с осужденного в пользу государства 29 564,32 гривны за проведение судебных лингвистических экспертиз.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Ивано-Франковском апелляционном суде в течение 30 дней.

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