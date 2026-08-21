В Карпатах недалеко от "Буковеля" продают дом за 7200 долларов: как он выглядит (фото)

В Карпатах продают дом за 7200 долларов / © Credits

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Село Микуличин в Ивано-Франковской области очень популярно среди туристов и любителей отдыха в Карпатах. Ведь здесь много частных усадеб, отелей, а неподалеку находится популярный курорт «Буковель». Также здесь предлагается к продаже дом за 7200 долларов.

Что известно о Микуличине

Микуличин — это очень известное в Украине село. Оно расположено в живописной долине реки Прут. Здесь сохранилась деревянная Троицкая церковь с колокольней.

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В селе развита туристическая инфраструктура: здесь есть гостиницы, усадьбы, множество заведений общественного питания, музеи.

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В селе проживает около 5000 человек.

Что можно купить в Микуличине

В этом селе на сайте объявлений размещено объявление о продаже жилого дома за 7200 долларов. Судя по фотографиям, дом находится в заброшенном состоянии. Рядом с домом есть земельный участок, однако, что интересно, он не продается вместе с домом.

«Продается старый деревянный дом в с. Микуличин общей площадью 75 кв. м. вместе с земельным участком. Дом находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Площадь участка — 67 соток, целевое назначение — под строительство жилого дома. Участок расположен в уютном месте. Право частной собственности на дом и на землю оформлено. Подъезд к участку осуществляется по асфальтированной дороге. Через дорогу, ведущую к участку, частично протекает ручей с родниковой водой. Рядом, на смежном участке, проживают соседи. На расстоянии 150 м расположен оздоровительный центр „Агат Резорт & СПА“. Цена указана за дом, без земельного участка», — говорится в объявлении.

Дом в Микуличине / © OLX

Дом в Микуличине / © OLX

Дом в Микуличине / © OLX

Дом в Микуличине / © OLX

Это объявление отличается по стоимости от других. Ведь самый недорогой дом в Микуличине на сайте объявлений стоит 80 000 долларов.

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Коттедж с участком за 80 000 долларов. / © OLX

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