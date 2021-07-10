В Карпатах пик цветения "красной руты": горы заполонили смельчаков

Фото получаются удивительные и эмоции от красоты переполняют.

На высокогорье Карпат сейчас пик цветения розовых рододендронов. Именно эти цветы и вдохновили Владимира Ивасюка на написание произведения, что стало едва ли не самой популярной украинской песней. Цветут Карпаты лишь раз в год, в этом году — на две недели позже из-за холодной весны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Фруктовой.

Чтобы увидеть цветы сначала поездом в Рахов, а оттуда маршруткой до поселка Деловое и вверх вдоль границы с Румынией. 13 километров в первый день. Дождь ночью не останавливает нас на пути к цели. А дальше - овцы, сказочные зеленые долины — Гуцульски Альпы. Еще 10 километров вверх и несколько часов подъема, и можно добраться к горе Поп Иван Мармароский. И здесь умопомрачительные пейзажи. Все склоны устланы цветами на высоте почти две тысячи метров.

«Это было не легко, но оно точно того стоило. Поэтому, если вы еще сомневаетесь — просто перестаньте это делать. И вйо в Карпаты», — призывает корреспондента ТСН.

Рута и обрыва привлекают немало смельчаков.

Новости Украины: высокогорья Карпат покрыли чудо-цветы

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