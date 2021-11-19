В Карпатах повеяло зимой: самые популярные горнолыжные курорты засыпало снегом (фото)

Снегом покрыло Буковель, Драгобрат и Славское.

Сегодня, 19 ноября, в Украине посыпало снегом, не обошли осадки и Карпаты. Самые поулярные горнолыжные курорты покрыло белым полотном. Снег выпал как на Прикарпатье, так и на Закарпатье.

В частности, зимнее настроение ощутимо уже в Буковеле. Хотя снега еще недостаточно для катания на лыжах или сноуборде, однако осадки напоминают, что зима близко. Туристы уже задумываются над своими маршрутами, а гостиницы и курортные комплексы готовятся их принимать.

скриншот по видеотрансляции/Буковель Bukovel

В такую погоду водителям следует быть осторожными на дорогах и позаботиться о правильной "обуви" для своего автомобиля.

скриншот по видеотрансляции/Буковель Bukovel

Наиболее высокогорный горнолыжный курорт Карпат Драгобрат также покрыло снегом. Сегодня к вечеру там -2 градуса мороза.

скришот с веб-камеры/Драгобрат, Snig.info

Снегом засыпало и Славское. На горе Захар Беркут работают подъемники, но туристов в ноябре такая погода, очевидно, еще напугала.

скриншот с веб-камеры/Захар Беркут

Снегу радуются и жители прикарпатского города Сколе. Местные делятся в Сети фотографиями заснеженных домов.

Сколе Любовь Шкодин, Facebook

Напомним, 20 ноября ночью в Карпатах ожидается мокрый снег.

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