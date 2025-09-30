В Карпатах выпал снег: фото, видео

Снег на горе Поп Иван

Зима уже начинает хозяйничать в некоторых регионах Украины: в Карпатах, на горе Поп Иван, накануне выпал снег.

Об этом сообщают в ГСЧС и демонстрируют фото заснеженной вершины. В сообщении отмечается, что температура воздуха там опустилась до минус трех градусов по Цельсию.

Ухудшение погоды в горах сказалось: спасателям уже пришлось спасать туристку с 15-летним сыном, которые сбились с дороги в горах.

Поэтому попутно ГСЧС напоминает всем любителям зимних походов некоторые правила.

Перед выходом в горы обязательно:

проверяйте прогноз погоды;

не отправляйтесь на сложные маршруты самостоятельно;

берите с собой заряженный телефон, теплую одежду и запас еды;

регистрируйте свой маршрут и загружайте мобильное приложение "Спасение в горах".

