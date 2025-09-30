- Дата публикации
В Карпатах выпал снег: фото, видео
В Украине продолжает снежить в горах.
Зима уже начинает хозяйничать в некоторых регионах Украины: в Карпатах, на горе Поп Иван, накануне выпал снег.
Об этом сообщают в ГСЧС и демонстрируют фото заснеженной вершины. В сообщении отмечается, что температура воздуха там опустилась до минус трех градусов по Цельсию.
Ухудшение погоды в горах сказалось: спасателям уже пришлось спасать туристку с 15-летним сыном, которые сбились с дороги в горах.
Поэтому попутно ГСЧС напоминает всем любителям зимних походов некоторые правила.
Перед выходом в горы обязательно:
проверяйте прогноз погоды;
не отправляйтесь на сложные маршруты самостоятельно;
берите с собой заряженный телефон, теплую одежду и запас еды;
регистрируйте свой маршрут и загружайте мобильное приложение "Спасение в горах".
