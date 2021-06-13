В Карпаты на учения прибыл "женский десант": в чем уникальность движения

В "Буковеля" женщины съехались на трехдневный так называемый интенсив.

Они учились самозащиты весь год и теперь готовы показать, на что способны. 350 женщин со всей Украины съехались в Карпаты на командно-тренировочное обучение. Для участниц "женского десанта", именно так они себя называют, устроили спортивные тренировки и образовательные лекции.

Об этом говорится 12 июня в сюжете ТСН.19:30.

Такого Карпаты еще не видели. Более трех сотен женщин идут, выстроившись в колонны. Это — женский десант. Создали его активистки движения "За Будущее". В городах и городках для женщин организовали курсы по самообороне, чтобы те могли себя защитить. И физически, и психологически.

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"Мы собираем женщин по всей Украине, предоставляем им возможность тренироваться, проходить курсы самообороны, психологической поддержки, чтобы они становились более сильными", — рассказывает руководительница женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

В "Буковель" женщины съехались на трехдневный так называемый интенсив. Чтобы отшлифовать старые навыки и получить новые. На площадке — женщины разного возраста и профессий. Новым приемам их учат профессиональные тренеры.

Женское движение "За Будущее" за почти год работы охватил десятки городов, сюда присоединилось более 100 тыс. женщин.

Новости Украины: более 300 женщин собрались в Карпатах на командно-тренировочное обучение

"Я вижу большую перспективу в том, как будет развиваться женское движение. Может наконец в этом государстве что-то изменится, когда женщины будут заниматься политикой", — отметил народный депутат Игорь Палица.

В течение трех дней женщин обучали не только азам самозащиты, урокам первой медицинской помощи, но и устроили для них отдых. Чтобы те набрались сил для новых интересных идей.

Такие интенсивы для женского десанта планируют организовывать и в дальнейшем. А участников, обещают, будет еще больше.

Напомним, что на Волыни предложили программу для создания современных центров материнства и детства в областях Украины.

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