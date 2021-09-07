В Катериновке оккупанты стреляют по мирным: хвостовики от вражеских боеприпасов торчат под открытым небом

В Катериновке оккупанты стреляют по мирным: хвостовики от вражеских боеприпасов торчат под открытым небом

Смертельный металл летит и в поля — в военных, и в деревню — в гражданских.

Окрестности Катериновки, что на Луганщине, российские оккупанты обстреляли из минометов и гранатометов. Мины упали и в поле, недалеко укреплений украинских военных, и в селе — где до сих пор живут гражданские. Такие провокационные обстрелы в последнее время участились — говорят наши военные. Разбивая инфраструктуру села, оккупанты хотят настроить местных против наших солдат.

Об этом 7 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На одной из улиц прифронтовой Катериновки — минометные мины. Что именно упало, дед Анатолий не знает. Но взорвалось хорошо. Так, что совсем распугало его голубей. Его дом — прямо на линии огня.

Голуби во время последнего обстрела разлетелись, но вернулись. Для старика сегодня — это единственная радость в жизни. Держит их с детства.

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В доме мужчина остался один с птицами. Жена — тоже пенсионерка — в больнице. Ехать некуда. Живут с приусадебного участка.

Каждый раз, когда копается в огороде, постоянно выкапывает железо.

Смертельный металл летит и в поля — в военных, и в деревню — в гражданских. Хвостовики от вражеских боеприпасов торчат под открытым небом.

В Катериновке до сих пор живут люди. Оккупанты стреляют по мирным, доразрушая гражданские здания. Все, чтобы настроить местных против наших солдат, хоть позиции украинского войска вынесены далеко за село.

"Станковые грантометы, пулеметы, стрелковое оружие ... Они обстреливают села, им безразлично, что там живут местные — стреляют", — рассказывает военная "Хельга".

Без косметики в запыленном камуфляже и с автоматом в руках. Эта женщина на войне уже 7 лет. Начинала с добробатов. Воюет наравне с мужчинами. Поэтому и прозвали ее именем скандинавской воительницы.

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"Потому что, это нужно. Мы не можем отсюда уйти, мы нужны здесь. Война еще не закончилась", — говорит она.

Такие обстрелы со стороны оккупантов на этом участке фронта в районе Катериновки стали уже постоянными. Как только темнеет, дед Анатолий загоняет своих голубей в сарай.

Старик верит, что те птицы, которые разлетелись с его двора еще в начале войны, вернутся когда-то домой, к своим. А когда оккупантов прогонят, именно его голуби и станут символом мира на этой, пока прифронтовой, земле.

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Автор: Руслан Ярмолюк

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