"В каждом из нас сила": Ляшко назвал регионы Украины, где вакцинируются наиболее активно

Более 34% украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против коронавируса.
Украина пересекла отметку в 20 миллионов проведенных прививок против коронавируса. Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти 7 месяцев, для вторых 10 миллионов – чуть больше 2 месяцев.
Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше — 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в г. Киеве (60%) и Львовской области — почти 51%. Лучше всего в этой возрастной группе вакцинируются люди в возрасте от 60 до 69 лет — процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет — 41%.В столице и Львовской области показатель вакцинированных в этой возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% также пересекли Полтавская и Херсонская области", — сообщил Ляшко.
Впрочем, по его словам, этого еще недостаточно для преодоления эпидемии коронавирусной болезни.
"Каждый из нас может стать той объединяющей цепочкой, которая поможет победить пандемию, ведь в каждом из нас сила. От нас зависит результат, "линию" защиты держат наши медики, наша задача стать их волонтерами и убедить хотя бы свое окружение вакцинироваться", — сообщил глава Минздрава.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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