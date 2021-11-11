"В каждом из нас сила": Ляшко назвал регионы Украины, где вакцинируются наиболее активно

"В каждом из нас сила": Ляшко назвал регионы Украины, где вакцинируются наиболее активно

Более 34% украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против коронавируса.

Украина пересекла отметку в 20 миллионов проведенных прививок против коронавируса. Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти 7 месяцев, для вторых 10 миллионов – чуть больше 2 месяцев.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше — 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в г. Киеве (60%) и Львовской области — почти 51%. Лучше всего в этой возрастной группе вакцинируются люди в возрасте от 60 до 69 лет — процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет — 41%.В столице и Львовской области показатель вакцинированных в этой возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% также пересекли Полтавская и Херсонская области", — сообщил Ляшко.

Впрочем, по его словам, этого еще недостаточно для преодоления эпидемии коронавирусной болезни.

"Каждый из нас может стать той объединяющей цепочкой, которая поможет победить пандемию, ведь в каждом из нас сила. От нас зависит результат, "линию" защиты держат наши медики, наша задача стать их волонтерами и убедить хотя бы свое окружение вакцинироваться", — сообщил глава Минздрава.

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