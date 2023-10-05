В каждой семье погибли по 2-3 человека – местные об ударе РФ по селу Гроза на Харьковщине

Так, один из местных рассказал, что в результате российской атаки погибли его мама, брат и жена брата.
Пока в селе Гроза под Купянском на Харьковщине, куда россияне попали "Искандером", разбирали завалы кафе, местные жители ожидали известия о своих родных и знакомых, оказавшихся под руинами.
Свидетели рассказали ТСН, что некоторые найденные тела изуродованы, их достают по кускам.
Жители Грозы рассказывают, что потеряли сразу несколько родственников и членов семей.
"Услышал взрывы, пошло облако пыли. Я знал, что эксгумацию провели, сегодня хоронили нашего парня из села. Знал, что брат с невесткой должны пойти на похороны. Сразу начал звонить по телефону брату — уже телефон не отвечал. Позвонил племяннику, дозвонился, он говорит. мама, папа и бабушка под завалами.
Я приехал, уже здесь ГСЧС работало, полиция. Многие погибшие, которых с детства знал, рос. Кум погиб, одноклассник – четверо детей остались, с женой погиб. Брат погиб, невестка погибла, мама погибла. Брата нашли, невестку с мамой еще нет.
Брата звали Владимир. Он работал в школе педагогом. Невестка – дома, мама – пенсионер. Потом уже когда начали выносить – соседей узнавал, брата нашли. Всех, кто здесь лежит – я всех знаю. В каждой семье – по 2, по 3 человека погибли. Можно сказать, что наполовину уничтожили наше село", – рассказывает местный житель Александр.
Он уточнил, что сейчас из его родных, находившихся на месте ракетного удара, нашли только брата.
"И то, что паспорт у него был в кармане джинсов. А так достали только нижнюю половину туловища, верхней половины нет", – говорит мужчина.
Татьяна, потерявшая родных, рассказывает, что переехала в Грозу с прифронтового Купянска, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Они жили в доме зятя.
"Зятя нашли, а дочь не нашли. Мы на второй улице живем. Внук прибежал и сказал, что здесь завалило все уже, нет ничего, одни руины. Взрыв был слышен, задрожала земля. Мы поняли, что это взрыв, но что такое горе. Дочку Света зовут, 43 года. А зятя зовут Вова, ему через месяц 48 было бы. Двое детей осталось. Внуку 23 года, а внучке 15", — говорит она.
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Напомним, что сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки.
Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.
По последним данным, в результате удара 51 человек погиб, в том числе 8-летний ребенок.
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