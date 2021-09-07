В Кельне подняли со дна реки Рейн до 500 электросамокатов: почему их сбрасывают в водоем

Власти Кельна собираются устраивать такие уборки регулярно.
Большая уборка — кельнские водолазы чистят дно Рейна от электросамокатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 7 сентября.
Затопленных скутеров насчитали как минимум полтысячи. Предполагают, в реку их сбрасывают люди, которых раздражают скутеристы, или таким образом развлекается молодежь. В городской власти опасаются, что аккумуляторы электросамокатов могут загрязнять воду вредными элементами.
Такую уборку власти Кельна собираются устраивать каждые полгода. А компании, которые сдают самокаты в аренду уже заявили, что изменили правила пользования и отныне поездку нельзя завершать на набережной или на мостах.