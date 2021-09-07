В Кельне подняли со дна реки Рейн до 500 электросамокатов: почему их сбрасывают в водоем

В Кельне подняли со дна реки Рейн до 500 электросамокатов: почему их сбрасывают в водоем

Власти Кельна собираются устраивать такие уборки регулярно.

Большая уборка — кельнские водолазы чистят дно Рейна от электросамокатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 7 сентября.

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Затопленных скутеров насчитали как минимум полтысячи. Предполагают, в реку их сбрасывают люди, которых раздражают скутеристы, или таким образом развлекается молодежь. В городской власти опасаются, что аккумуляторы электросамокатов могут загрязнять воду вредными элементами.

Такую уборку власти Кельна собираются устраивать каждые полгода. А компании, которые сдают самокаты в аренду уже заявили, что изменили правила пользования и отныне поездку нельзя завершать на набережной или на мостах.

Новости мира: кельнские водолазы чистят дно Рейна от электросамокатов

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