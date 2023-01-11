В КГГА оценили, насколько Киев готов к возможной блокаде оккупационными войсками

Вокруг Киева построены фортификационные и другие оборонные сооружения в случае возможного вторжения оккупационных войск.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Проведена огромная работа. Я не хочу сейчас называть сколько было построено в километрах фортификационных и других оборонных сооружений вокруг столицы. Было потрачено много сил, средств, а также средств. Здесь были задействованы силы армии, области и непосредственно города. Командованием сухопутных войск и обороны "Киева прилагают очень много усилий, чтобы обезопасить город от возможного сценария, который мы уже проходили в феврале прошлого года. И думаю, у них все выйдет на 100%", — заверил он.

Поворозник подчеркнул, что проблем с логистикой и доставкой во время потенциальной блокады не будет. По его словам, в столице есть определенные стратегические запасы, которых хватит на первый период.

"Учитывая активную работу наших предпринимателей, промышленности и иностранных партнеров – ресурсами город обеспечен. У Киева есть определенные стратегические запасы, их хватит на первый период. Мы уже работаем не с чистого листа, как это было в феврале 2022, а имеем собственные наработки и опыт работы в условиях войны. Поэтому готовы к любым сценариям развития событий", — отметил чиновник.

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