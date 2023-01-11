В КГГА рассказали, почему станции "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" были закрыты для пассажиров

Станции метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" снова открыли в конце прошлого года.

С начала полномасштабной войны России против Украины, в Киеве был закрыт ряд станций метрополитена, и даже некоторое время не работала красная ветвь метро. Но в конце декабря станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" открыли.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью ТСН.ua объяснил, почему городские власти приняли такое решение.

"В Киеве было много закрытых станций метрополитена. А некоторые части подземки с началом войны вообще не работали. Все это делалось из соображений безопасности, охраны и обороны города Киева. Было время, когда красная линия не работала от станции "Шулявской". Станции метро закрывались после консультаций с правоохранителями, военными. И открывались они также после согласования с ними. На сегодняшний день открыты почти все станции Киевского метрополитена. Недавно открыли "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Опасность остается", — отметил он.

Поворозник подчеркнул, что сейчас в Киев вернулось значительное количество горожан. Нагрузка на киевский метрополитен значительно увеличилась и очень серьезна как для этого вида транспорта, что также повлияло на решение вновь открыть станции для пассажиров.

"Учитывая, что станции "Хрещатик" и "Майдан Незалежности" еще и пересадочные узлы, их работу возобновили, чтобы сделать пользование подземкой стало более удобным для киевлян", — пояснил замглавы КГГА.

Николай Поворозник также рассказал, что на некоторых станциях метрополитена невозможно открыть вторые выходы, например, на станциях "Позняки", "Осокорки", "Контрактовая площадь" из-за соображений безопасности.

"Они остаются закрытыми в целях безопасности пассажиров. Такие были получены рекомендации от правоохранителей и военных. Как только они изменят свое решение, вторые выходы на станциях откроют. Город в этом тоже заинтересован, чтобы люди получали комфорт от общественного транспорта", — резюмировал Поворозник.

Напомним, в Киеве от 20 декабря открылись станции метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик". Также заработал переход между этими станциями.

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