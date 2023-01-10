В КГВА ответили, будут ли вручать киевлянам на входе в метро повестки

В КГВА призвали киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, будут ли киевлянам вручать на входе в метро повестки.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Попко подчеркнул, что повестку могут вручить в любом месте.

"О повестках. Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте", — отметил он.

Также Попко напомнил, как должна выглядеть повестка и кто имеет право ее вручать.

"Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов", — разъяснил глава КГВА.

Ранее в Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет и напомнили, какие категории военнообязанных граждан освобождаются от мобилизации.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине 24 февраля 2022 года началась широкомасштабная война, развязанная РФ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил мобилизацию, согласно которой военнообязанные мужчины не могут выезжать за пределы Украины. Она продолжается и будет продолжаться, пока в Украине будет действовать военное положение.

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