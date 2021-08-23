В Киев из Афганистана прилетел третий эвакуационный самолет с украинцами и членами их семей

В Киев из Афганистана прилетел третий эвакуационный самолет с украинцами и членами их семей

На борту находится 98 эвакуированных людей и экипаж.

Вечером понедельника, 23 августа, в Киев прилетел третий эвакуационный самолет, который доставил украинцев и иностранцев из Афганистана.

Всего на борту находится 103 человека. Из них экипажа — пять человек, а 98 — эвакуированные, среди которых украинцев — 27. Об этом из аэропорта передает журналистка ТСН Наталья Островская.

Раньше президент Владимир Зеленский сообщил, что в целом граждан Украины, а также членов их семей на борту — 79.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще один украинский самолет с более 100 эвакуированными гражданами вылетел из Кабула.

Напомним:

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и столицу Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

в том числе и столицу Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также раньше эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.

в том числе 31 украинец. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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