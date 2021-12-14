В Киев на праздничные локации завезут тонны снега: куда податься за предновогодним настроением

В Киев на праздничные локации завезут тонны снега: куда податься за предновогодним настроением

Софийская площадь – это будет одной из нескольких праздничных локаций в столице.

Еще продолжаются последние приготовления, но сезон селфи уже открыт — 20 тысяч игрушек и километры гирлянд на главной елке страны зажгут уже в эту субботу, 18 декабря.

Софийская площадь – это будет одной из нескольких праздничных локаций в столице. Традиционные ярмарки, фудкорты, резиденция святого Николая и катки будут работать и на Подоле. И хотя пока все это выглядит не слишком празднично, организаторы обещают обеспечить зимнее настроение, какая будет погода, потому что в Киев хотят завезти около 16 крупных машин снега. Ищут его сейчас по всей стране.

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У Арки дружбы народов запланировали провести соревнования для сноубордистов и лыжников. Сейчас как раз монтируют трамплин. Он будет высотой из пятиэтажного дома.

Ожидается, что в гуляниях в рождественско-новогодние праздники примут участие тысячи украинцев. Но уже сейчас на Софийскую площадь люди приходят за красивыми фото. На вершину елки уже подняли рождественскую звезду. Осталось повесить герлянды и монтировать основу — этот круг будет самым длинным в Европе.

Уже в эту субботу огнями загорится главная елка страны

«В этом году тематика празднования уделена Рождественской чудоночи, а именно называется «Благая весть». Основание елки будет передавать скульптуру шопки. Мы надеемся, что эта шопка будет самой большой в Европе. По кругу она составляет 36 метров. Выглядит она из скульптур Иосифа, Марии, Иисуса, щедревников, колядников, волхвов, царей», — рассказывает соорганизатор новогодних рождественских праздников на Софийской площади Надежда Тутенко.

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