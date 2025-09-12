В Киев приехали важные гости из Европы: что произошло

Саммит первых леди и джентльменов / © Офис президента Украины

В Киев на этой неделе прибыли многочисленные зарубежные делегации и представители от США, Финляндии, Польши, Франции, многих других стран Европы.

Саммит первых леди и джентльменов — уже в пятый раз стартовал в Киеве. В столицу приехали высокие гости из шести стран. Супруги лидеров государств в цивилизованном мире — это вовсе не тень, а миссия по различным гуманитарным вопросам. Поэтому темой этого саммита стало образование.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве со своей женой ненадолго встретился Александр Стубб, президент Финляндии. С Владимиром Зеленским они провели переговоры о европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом и санкционном давлении на Россию и шагах на пути к длительному миру.

И также в четверг в столицу прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог. Визит спецпредставителя Трампа состоялся на фоне роста напряжения в восточно-европейском регионе. Президент Украины и спецпредставитель Дональда Трампа обсудили шаги для достижения мира и гарантии безопасности для Украины.

Самого Келлога еще с прошлого визита в шутку украинцы прозвали главным ПВО столицы, куполом над Украиной и гарантом спокойного сна. Президент Зеленский даже заявил, что мог бы дать генералу Келлогу гражданство — если его присутствие в Украине будет побуждать Россию к прекращению огня.

Хотя сам Келлог, на этот раз по дороге в Украину едва не попал под атаку российских дронов в Польше.

И еще не утихла история с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши — а Киев в пятницу приветствует министра иностранных дел этой страны Радослава Сикорского. Нападение российских дронов конечно обсуждали во время встречи с Владимиром Зеленским. Украина готова поделиться своим опытом сбивания беспилотников — а также построением систем защиты.

И мощный десант друзей Украины из стран Европы сегодня продолжился. Приехали партнеры из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Дании. Стран, которые стоят в первых рядах коалиции желающих. И сегодня же Великобритания объявила новый большой пакет санкций в отношении России. Примечательно, что главный британский дипломат — прибыла в Киев всего через неделю после назначения на эту должность.

С министром иностранных дел Дании Ларсом Рёке Расмуссеном, президент Украины говорил о продолжении оборонной помощи, участие Дании в совместном производстве оружия и поддержку Украины на пути в ЕС.

Но самым неожиданным сегодня стал визит в Украину — члена королевской семьи. Принц Гарри впервые посетил Киев. Весной он был во Львове. Сеть облетели кадры, как его встречают на столичном вокзале. Принц Гарри получил особый подарок от Укрзализныци. Стакан для чая с металлической подставкой, которые традиционно подают в украинских поездах. Но успели ли принцу объяснить символизм и ценность этого сувенира — неизвестно

Обнародовали и фото его путешествия. Во время визита — принц планирует обнародовать новые инициативы, направленные на помощь тысячам украинских военных, которые получили тяжелые ранения. Гарри заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь их выздоровлению. И уже встретился с украинскими ветеранами. На встречу с герцогом Сассекским пришли почти полтысячи украинских защитников.

