В Киев вертолетом доставили раненого в спину мальчика, которого на Житомирщине подстрелил полковник

В Киев вертолетом доставили раненого в спину мальчика, которого на Житомирщине подстрелил полковник

Вертолет только что приземлился на одном из киевских стадионов.

Около часа раненого мальчика, которого случайно подстрелил гость отца, санавиацией отправили в киевскую больницу «Охматдет» из Житомирской области. Сейчас вертолет приземлился в столице на стадионе, где уже ожидала бригада медиков.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

Состояние ребенка тяжелое, но медики позволили перелет. Они заявляют, что ребенок перенес полет "стабильно, без ухудшений".

В Киев едет также мать мальчика. Как стало известно, во время инцидента она с двумя детьми была на отдыхе за рубежом, всего в семьи четверо детей. После инцидента женщина срочно отправилась домой.

Фото Валерии Ковалинской/ТСН

Напомним, что у мальчика простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Полиция сообщает, что около полудня в доме, где живет малыш, его ранил гость отца — военнослужащий из Киева. Он был с оружием, и вроде щеголял ним.

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